Чем объясняется уменьшение объёма газа при сжатии?
Физика
Чем объясняется уменьшение объёма газа при сжатии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При сжатии промежутки (расстояния) между молекулами уменьшаются, отсюда уменьшение объема газа при сжатии.
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