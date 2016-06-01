Чем отличается фильм от повести "Выстрел" А.С.Пушкина?

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"Выстрел" является одной из пяти "Повестей Белкина", написанных А. С. Пушкиным. В этой статье читайте краткое содержание повести "Выстрел" Пушкина: краткий пересказ основных событий и фактов из произведения. Смотрите: Все материалы по повести "Выстрел" Краткое содержание повести "Выстрел" Пушкина (краткий пересказ) Глава I Автор повести, русский офицер, рассказывает историю о своем знакомом Сильвио - странном и загадочном человеке. Однажды Сильвио стрелялся на дуэли с одним молодым графом, повесой и весельчаком. Первый выстрел был за графом, и он промахнулся. Когда Сильвио начал целиться в графа, он увидел, как тот под прицелом равнодушно ест черешни. Эта выходка разозлила Сильвио, и он отказался стрелять. Граф оставил ему право на выстрел в будущем. В течение 6 лет Сильвио каждый день думал о мести графу. Наконец, Сильвио узнал, что граф собрался жениться. Сильвио отправился в Москву, чтобы отомстить обидчику в этот радостный период его жизни. Глава II Несколько лет спустя автор неожиданно знакомится с графом, обидчиком Сильвио. От графа автор узнает продолжение странной истории. История продолжилась тем, что граф с женой приехали в свою деревню после свадьбы. Вскоре туда приехал Сильвио. Он предложил графу повторить их старую дуэль. Выстрелив первым, граф попал в картину. Сильвио навел на графа пистолет на глазах у жены. Наконец Сильвие увидел долгожданный страх в глазах графа. Утолив жажду мести, Сильвио решил не стрелять в графа. Вместо этого он выстрелил в картину и уехал. Судя по слухам, после этих событий Сильвио участвовал в греческих восстаниях и был убит. Источник: http://www.literaturus.ru/2016/06/kratkoe-soderzhanie-vystrel-pushkin-povesti-belkina.html @Сайт www.literaturus.ru