Чем отличается пищеварительная система белой планарии от аскариды
Биология
Чем отличается пищеварительная система белой планарии от аскариды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)У аскариды пищеварительная система выражена сквозной пищеварительной трубкой разделённой на три отдела - переднюю, среднюю и заднюю кишки,а у планарии пищеварительная система состоит из отделов: эктодермальной передней кишки и слепо замкнутой энтодермальной средней кишки 2)Белая планария-хищник и поэтом питается мелкими водными животными, а аскарида-паразит, питается пищей в кишечнике человека. 3)У аскариды пищеварительная система не замкнутая, а у планарии замкнутая 4)У аскарида имеет сквозной кишечник.
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