Чем отличается пищеварительная система белой планарии от аскариды

Гость: Гость:

1)У аскариды пищеварительная система выражена сквозной пищеварительной трубкой разделённой на три отдела - переднюю, среднюю и заднюю кишки,а у планарии пищеварительная система состоит из отделов: эктодермальной передней кишки и слепо замкнутой энтодермальной средней кишки 2)Белая планария-хищник и поэтом питается мелкими водными животными, а аскарида-паразит, питается пищей в кишечнике человека. 3)У аскариды пищеварительная система не замкнутая, а у планарии замкнутая 4)У аскарида имеет сквозной кишечник.