Чем положение вельмож и песцовый отличалось от положения простых тружеников

История
Чем положение вельмож и песцовый отличалось от положения простых тружеников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во первых тем что вельможи и писцы входили в господствующий класс, т.е они были у власти. Во вторых вельможи считались божественными людьми
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