Помогите пожалуйста с заданием, очень нужно! 1) Укажите вид сложных предложений(запятые не расставлены) 1 В сосновых чащах дрожали от холода берёзы осыпанные сухой прохладой 2 Я уверил себя что эта осень первая и последняя ...

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1) 1 В сосновых чащах дрожали от холода берёзы, осыпанные сухой прохладой. Простое предложение, осложнённое обособленным определением, выраженным причастным оборотом. 2 Я уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей жизни. Сложноподчинённое предложение, придаточная часть "что эта осень первая и последняя в моей жизни" отвечает на вопрос "в чём?" и присоединяется к главной части "я уверил себя" с помощью союза что. Придаточное изъяснительное. 3 От жары листья съёжились, от огня обуглились деревья. Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. 4 Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков ожидали солнца. Сложносочинённое предложение с соединительным собзом и. 2) Укажите ССП, в которых ставится запятая 1 Кто это такие и что им нужно? 2 В это время скрипнула дверь, и в комнату просунулась голова брата 3 Лежит вокруг снег, и деревья стоят в белом уборе 4 Липы цветут, и пахнет липовым мёдом 3) Укажите союзы, которые могут связывать части сложносочинённого предложения 2 зато, однако 4) Определите тип сложносочинённых предложений по данным схемам, составьте по ним предложения 1 [= -], зато [- =] ССП с противительным союзом. Не справился Антон с заданием, зато Маша сдала экзамен на "отлично". 2[- =], то есть [ = ] ССП с пояснительным союзом. Я сегодня задержусь на работе, то есть ужинайте без меня. 3 То ли [ = - ], то ли [- =] ССП с разделительным союзом. То ли будет дождь, то ли синоптики опять ошиблись. 4[- = ], [- тоже =] ССП с присоединительным союзом. Мария засобиралась домой, я тоже решил уйти. 5[- =], да [- =] [- =] ССП с соединительным союзом. У церкви мерцал огонь, да ещё здание школы светилось огнями. 5) Укажите сложносочинённое предложение с общим второстепенным членом( запятые не расставлены) 2 После грозы всё блестело и дышалось легко 6)Укажите простые предложения, осложнённые однородными членами( запятые не расставлены) 3 На лесной дороге то кочки, то канавы