О каком сражении идёт речь6 Сражение началось с 6 часов утра и, умножаясь постепено...

История
О каком сражении идёт речь6 Сражение началось с 6 часов утра и, умножаясь постепено...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битва на реке Неве 1240 год
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