Вставь пропущенные буквы обозначь корень слова подобрать однокоренные слова для проверки безударных гласных дерево холод чистота большой зимовать светить
Русский язык
Вставь пропущенные буквы обозначь корень слова подобрать однокоренные слова для проверки безударных гласных дерево холод чистота большой зимовать светить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево - (корень дерев, однокорен проверочн слово - древо) Холод - (корень холод, однокорен проверочн слово - холодный) чистота - (корень чист, однокорен проверочн слово - чистый) Большой - (корень больш, однокорен проверочн - больше) Зимовать - (корень зим, однокорен проверочн - зимний) Светить (корень свет, однокорен проверочн - свет)
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