Вставь пропущенные буквы обозначь корень слова подобрать однокоренные слова для проверки безударных гласных дерево холод чистота большой зимовать светить

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Вставь пропущенные буквы обозначь корень слова подобрать однокоренные слова для проверки безударных гласных дерево холод чистота большой зимовать светить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево - (корень дерев, однокорен проверочн слово - древо) Холод - (корень холод, однокорен проверочн слово - холодный) чистота - (корень чист, однокорен проверочн слово - чистый) Большой - (корень больш, однокорен проверочн - больше) Зимовать - (корень зим, однокорен проверочн - зимний) Светить (корень свет, однокорен проверочн - свет)
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