Кенгуровая крыса,моль и мучной червь могут всю жизнь обходиться без воды.Объясните это?

Биология
Кенгуровая крыса,моль и мучной червь могут всю жизнь обходиться без воды.Объясните это?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых, им не надо мыться. Во вторых, у них нет желудка.
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