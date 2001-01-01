Чем прославился город надым?

История
Чем прославился город надым?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2001 году он получил звание "Самый благоустроенный город среди небольших городов России", а через год был признан самым благоустроенным городом страны
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