При трогании с места электровоз развивает силу тяги 700кН. Какое ускорение он при э??ом сообщит железнодорожному составу массой 3000 т, если сила сопротивления движению равна 160кН?
Физика
При трогании с места электровоз развивает силу тяги 700кН. Какое ускорение он при э??ом сообщит железнодорожному составу массой 3000 т, если сила сопротивления движению равна 160кН?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=(700-160)/3000 м/с^2
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