При трогании с места электровоз развивает силу тяги 700кН. Какое ускорение он при э??ом сообщит железнодорожному составу массой 3000 т, если сила сопротивления движению равна 160кН?

Физика

При трогании с места электровоз развивает силу тяги 700кН. Какое ускорение он при э??ом сообщит железнодорожному составу массой 3000 т, если сила сопротивления движению равна 160кН?

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