Чем занимались на берегах северных морей

Окружающий мир
Чем занимались на берегах северных морей
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Гость:
Рыболовство оленеводство
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