Чем знаменит посёлок Белый Яр??? Помогите пожалуйста!!!

История
Чем знаменит посёлок Белый Яр??? Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Николай II Александрович (18мая 1868 года - 17 июля 1918 года) ￼Император Всероссийский в 1894-1917 годах. 21 июля (2 августа) 1891 года цесаревич Николай Александрович прибыл на пристань Белый Яр под Сургутом, в течение дня принимал делегации в каюте парохода.
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