Чему равен коэффициент трения между телом и плоскостью?
Физика
Чему равен коэффициент трения между телом и плоскостью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятно М=F/N F сила трения N - сила реакции опоры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Для хранения целого числа со знаком используется один байт. Сколько единиц содержит внутреннее представление числа (-109)?
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения с дробями: а) х-2/3=18 б) 1/12+х=3/4+1/6 в) х+5/24=2/3+7/12 г) (3/8-х)-1/5=1/20
Математика
Решите пожалуйста :3? Вы же умные. Двигаясь против течения реки расстоянием 60 км, теплоход проплыл за 4 часа. Какова скорость течения реки, если с...