Чему равна массовая доля раствора полученного растворением 12 г Na2So4 в 80 г воды.
Химия
Чему равна массовая доля раствора полученного растворением 12 г Na2So4 в 80 г воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=m(Na2SO4)/[m(H2O)+m(Na2SO4)]=12/(12+80)=0,1304 или 13,04%
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