Чему равна сумма коэффициентов в правой части уравнения данной химической реакции HCL+KMnO4=Cl+KCl+MnCl2+H2O
Химия
Чему равна сумма коэффициентов в правой части уравнения данной химической реакции HCL+KMnO4=Cl+KCl+MnCl2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16HCl + 2KMnO4 = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O2Cl(-) -2e = Cl2(0) 5 в-ль, ок-иеMn(+7) +5e = Mn(+2) 2 ок-ль, в-иеОтвет: 17
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