Чему равно сопротивление константановой проволоки длиной 8 м и площадью поперечн??го сечения 2 мм(мм в квадрате)?

Физика

Чему равно сопротивление константановой проволоки длиной 8 м и площадью поперечн??го сечения 2 мм(мм в квадрате)?

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