Чему учит нас рассказ В. Г. Распутина "Уроки французского"

Литература
Чему учит нас рассказ В. Г. Распутина "Уроки французского"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ «Уроки французского» имеет автобиографическую основу. Автор изобразил в произведении свою учительницу, которая сделала для него много доброго. Образ Лидии Михайловны занимает в рассказе очень важное место, потому что, по убеждению автора, именно с женскими образами связаны представления обо всем прекрасном и человечном. Именно женщинам отводится важная роль в спасении людей. Вот и в «Уроках французского» учительница по-настоящему спасает своего ученика, помогая ему выжить и сохранить свою духовную чистоту.
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