Чему учит сказка винни-пух и все-все-все

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Доброте￼ Веселая сказка о Винни-Пухе – фейерверк радости и оптимизма. Плюшевый медведь Винни-Пух – воплощение оптимизма и эпикурейства. И хотя голова набита опилками, ему приходится много думать, он невероятно изобретателен. Лес – психологическое пространство детской игры и фантазии. Неунывающий Пух готов всегда придти на помощь друзьям и одарить их своим оптимизмом. А вот и другой характер – писсемист ослик Иа-Иа, которому всегда грустно. Он понуро смтрит то на землю, то на свое отражение в воде. И все, что он говорит, - ироническая пародия на писеемистов: Чуть иронично обрисован и Пятачок, который гордится своим предком, и осторожный Кролик, говорящий из норы, что «совсем, совсем никого нет дома» , потому что нельзя пускать в нору кого попало. Кролик еще и практичен: когда Пух застрял у него в норе, то Кролик использовал его ноги для сушки белья «…Кристофер Робин читал вслух именно такую удобоваримую, то есть понятную и интересную, книжку возле Северного Края Пуха, а Кролик Смеется Милн и над ученой Совой, не очень-то умеющей даже писать, но боящейся потерять свой авторитет. Поэтому она, прежде чем сделать надпись на горшке из-под меда, допытывается, сможет ли Пух прочитать хоть что- нибудь. Но зато говорит она страшно высокопарно, как и положено «очень ученому» : «А Сова говорила и говорила какие-то ужасно длинные слова, и слова эти становились все длиннее и длиннее… Наконец она вернулась туда, откуда начала… » Время от времени в лесу появляются чужаки: реальные или выдуманные самими героями (Бука, Слонопотам и др. ) Чужаки по началу воспринимаются болезненнос, со страхом: такова психология раннего детства. Чужаки разоблачаются и исчезают. Логика героев по-детски эгоистична, поступки, совершаемые на ее основе нелепы. Винни-Пух делает ряд умозаключений: дерево само жужжать не может, а жужжат пчелы, которые делают мед, а мед существует для того, чтобы я его ел. Основная мысль этого произведения – детство – неповторимая пора, и каждый ребенок является первооткрывателем своего мира. «Винни-Пух» признан во всем мире как один из лучших образцов книги для семейного чтения. В книге есть все то, что привлекает детей, но есть и то, что заставляет переживать и размышлять взрослых читателей.