Через середину стороны AB основания тетраэдра DABC проведено сечение плоскостью, па??аллельной боковой грани DBC. Вычислите периметр и площадь сечения, если все ребра тетраэдра равны 6см.

Гость: Гость:

У правильного тетраэдра (у которого все рёбра равны) все грани - равносторонние треугольники. Площадь грани S = (a²√3) / 4 = (6²√3) / 4 = 9√3. Периметр Р = 6*3 = 18 см. В сечении, параллельном одной из граней, тоже будет равносторонний треугольник, подобный тому, которому сечение параллельно. В данной задаче в соответствии с заданием коэффициент подобия равен: к = (1/2). Периметр сечения равен: Р1 = Р*к = 18 * (1/2) = 9 см. Площадь сечения равна: S1 = S*к² = (9√3)*(1/2)² = 9√3/4.