Черная курица или подземные жители Чем отличается от мультика от сказки
Литература
Черная курица или подземные жители Чем отличается от мультика от сказки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке информация дана четко и правдиво, а в мультфильме тебе все разжевывают, чтобы ты понял(-а)
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