Черная курица или подземные жители Чем отличается от мультика от сказки

Литература
Черная курица или подземные жители Чем отличается от мультика от сказки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке информация дана четко и правдиво, а в мультфильме тебе все разжевывают, чтобы ты понял(-а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить 6 предложений, употребив в них слова с чередованием гласных П ОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Ответить
Литература
Чого так багато помилок!!!!
Ответить
Право
Что это может быть переехали в навую квартиру темную.и начали происходить несчастия то машина в варию порода то сумки с важными вещами украли.из за...
Ответить
Литература
Какие есть расхождения между фильмом и книгой "Дубровский"
Ответить
История
Какие города контролировали основные торговые пути в Европе и связи с Востоком?
Ответить