Чи сподобалася вам повість " За сестрою ' Чому ?

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Так гарна повість Жанр «За сестрою»: героїко-романтична повість. Тема «За сестрою»: відтворення страшних картин поневолення татарськими загарбниками українського народу; зображення Павлуся, який докладає будь-яких зусиль, мужності, наполегливості, старанності, кмітливості для порятування своєї сестри з татарського полону. Ідея «За сестрою»: уславлення козаків — оборонців рідної землі, Павлуся — відважного лицаря, їх благородство, відповідальність, мужність; засудження татар та українців-зрадників. Основна думка: тільки любов до рідної землі, батьківської домівки, тільки сила волі, цілеспрямованість, дружня завзятість допоможе подолати будь-якого ворога заради щастя, радості, миру в кожній українській оселі. Головні герої «За сестрою»: Павлусь, Ганна, дід Панас, Палажка, Андрій Недоля, козак Семен Непорадний, Мустафа, Девлет-гірей Проблематика «За сестрою» • батьки і діти; • життя і смерть; • радість і трагедія; • відповідальність і безпечність; • вірність і зрада; • добро і зло; • щирість і хитрість, улесливість, підступність.