Протяжённость атлантического океана по направлениям в градусах и километрах
География
Протяжённость атлантического океана по направлениям в градусах и километрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С севера на юг - По 140 градусу вост. долготы = 38гр. -17гр. = 21гр. 21гр. х 111 км = 2331 км. С запада на восток - По 30 градусу южной широты = 153гр. - 115 гр. = 38 гр. 38 гр. х 96.5 км = 3667 км.
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