Читается буква Jj и как произносится звук Jj

Английский язык
Читается буква Jj и как произносится звук Jj
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ji - читается <<Джи>> так и читается Пример: jeans ( dзi:nz) Читается - джинс - джинсы
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