Помогите решить пример по действиям ! 465+53x-46x=3139

Математика
Помогите решить пример по действиям ! 465+53x-46x=3139
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