Члены предложения.как подчеркиваются.на какие вопросы отвечают.

Русский язык
Члены предложения.как подчеркиваются.на какие вопросы отвечают.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее кто что? подчёркивается одной палочкой сказуемое что делал ? что будет делать и т.д. почёркивается двумя палочками
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