Члены предложения.как подчеркиваются.на какие вопросы отвечают.
Русский язык
Члены предложения.как подчеркиваются.на какие вопросы отвечают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее кто что? подчёркивается одной палочкой сказуемое что делал ? что будет делать и т.д. почёркивается двумя палочками
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите написать письмо для Ан что было не меньше 80 букв письмо находиться снизу)ПППППлииииззззз помогите!!! Dear Clare. You asked me about the...
Русский язык
Нужно сочинение на тему "Дом, который украшает(не украшает) нашу улицу. Вот план: 1) Объект описания 2) Место дома 3)Позиция, с которой вы ...
Қазақ тiлi