3 умножить скобка открывается Икс плюс 4 Икс скобка закрывается плюс 5

Математика
3 умножить скобка открывается Икс плюс 4 Икс скобка закрывается плюс 5
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Гость:
3×(х+4х)+5 3×5х+5 15х+5
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