Что больше Украина или Франция

География
Что больше Украина или Франция
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точный ответ: Украина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД СО СТИХАМИ К.ЧУКОВСКОГО "РАДОСТЬ" И "НЕБЫЛИЦА"? КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ СТ...
Ответить
Химия
Написать уравнение реакций: Ca, SO2, K2O, BaO, Al2O3, SiO2, Au, CO2, N2O5, Zn+ H2O
Ответить
Информатика
Помогите найти слово word пожалуйста
Ответить
Литература
Какой элемент часть книги может определить фамилию автора? Отметьте обобщающее с??ово, которым можно дополнить предложение...1) баснописцы.2) летоп...
Ответить
Математика
Запиши выражения и прочитай их , N 8
Ответить