Написать уравнение реакций: Ca, SO2, K2O, BaO, Al2O3, SiO2, Au, CO2, N2O5, Zn+ H2O

Химия
Написать уравнение реакций: Ca, SO2, K2O, BaO, Al2O3, SiO2, Au, CO2, N2O5, Zn+ H2O
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Ответ(ы):
Гость:
Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2 SO2+H2O=H2SO3, однако реакция обратима т. к. сернистая кислота неустойчивая. K2O+H2O=2KOH BaO+H2O=Ba(OH)2 Al2O3 не реагирует с водой, можете в качестве объяснения сказать, что Al(OH)3 не растворимое основание. SiO2 не реагирует с водой, можете в качестве объяснения сказать, что H2SiO3 не растворимая кислота. Au не реагирует с водой, золото является одним из самых инертных металлов. CO2+H2O=H2CO3, однако реакция обратима, т. к. угольная кислота неустойчивая. N2O5+H2O=2HNO3 Zn+H2O=ZnO+H2, реакция проводится при очень высоких температурах, укажите катализатор (t°).
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