Что дают растения животным и человеку.стр44 рабочая тетрадь. напишите от имени сво??й семьи благодарственное письмо растениям за их вклад в поддержание жизни на Земле
Окружающий мир
Что дают растения животным и человеку.стр44 рабочая тетрадь. напишите от имени сво??й семьи благодарственное письмо растениям за их вклад в поддержание жизни на Земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения -это легкие природы! А значит, легкие планеты и легкие животного, а значит растения легкие жизни!)
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