Что дают растения животным и человеку.стр44 рабочая тетрадь. напишите от имени сво??й семьи благодарственное письмо растениям за их вклад в поддержание жизни на Земле

Окружающий мир
Что дают растения животным и человеку.стр44 рабочая тетрадь. напишите от имени сво??й семьи благодарственное письмо растениям за их вклад в поддержание жизни на Земле
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения -это легкие природы! А значит, легкие планеты и легкие животного, а значит растения легкие жизни!)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Граненый стакан (Написать граненый с приставкой)
Ответить
Геометрия
Помогите решить!! 1. В треугольнике ABC, угол C=90 градусов, катеты 3 и 4, CH - высота, в тр??угольнике ACH и BCH вписаны окружности, которые кас...
Ответить
Қазақ тiлi
Пожелание матери сочинение на казахскгм языке!!! можно на русском но желательно на казахском!!!
Ответить
Русский язык
Сочините лингвистическую сказку о том,как гости гости приходили к литературным с??овам. Подумайте, кто к ним мог прийти, кого страж мог пропустить ...
Ответить
Литература
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!! Характеристика В. Дубровского по плану. ПЛАН 1.Жизнь в Петербург??. 2.Отношение к отцу. 3.В кистеневской роще.
Ответить