Что делать если твой друг заболел и лежит в больнице?

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Что делать если твой друг заболел и лежит в больнице?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно прийти к нему приободрить и постараться развеселить его. И пожелать ему скорого выздоровления.

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