Что древняя Рим перехватил от древней Греции ? Рим приемник Греции.

История
Что древняя Рим перехватил от древней Греции ? Рим приемник Греции.
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Гость:
Рим "перехватил"  древнегреческие философские идеи
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