Что древняя Рим перехватил от древней Греции ? Рим приемник Греции.
История
Что древняя Рим перехватил от древней Греции ? Рим приемник Греции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рим "перехватил" древнегреческие философские идеи
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