Generations of workers spent their entire careers in the same workplace. Помогите грамотно перевести

Английский язык
Generations of workers spent their entire careers in the same workplace. Помогите грамотно перевести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поколение рабочих потратили всю свою карьеру на том же самом рабочем месте.
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