Generations of workers spent their entire careers in the same workplace. Помогите грамотно перевести
Английский язык
Generations of workers spent their entire careers in the same workplace. Помогите грамотно перевести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поколение рабочих потратили всю свою карьеру на том же самом рабочем месте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогитееее пожалйста))) АВСD является равнобедренной трапецией. Диагональ BD перп??ндикулярна боковой стороне АВ и с большим основанием составляет...
Английский язык
Геометрия