Что является характеристикой прямолинейного равномерного и равноускоренного дв??жения
Физика
Что является характеристикой прямолинейного равномерного и равноускоренного дв??жения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основной характеристикой равномерного прямолинейного движения является постоянная скорость, а равномерного равноускоренного движения- постоянное ускорение
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