Как называется система органов, предназначенная для удаления из организма воды и минеральных веществ ?

Биология
Как называется система органов, предназначенная для удаления из организма воды и минеральных веществ ?
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Выделительная система
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