Помогите пожалуйста, очень срочно! Всё, кроме 5, 6 и 18-го

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Ну например 20 : в пределе 3х /( х (1-2/х) ) = 3/(1-2/х) = * в пределе икс = беск * = 3 а так вспомни таблицу эквивалентностей, правило лопиталя, разложение в ряд тейлора тоже может помочь, остаточный член при разложении лучше брать в форме пеано- легче, чем у лагранжа