Применяя знаки арифметических действий и скобки запишите число 200 а)5, б)7, в)8, г)9 двойками
Математика
Применяя знаки арифметических действий и скобки запишите число 200 а)5, б)7, в)8, г)9 двойками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2*2+2/2=5 б) 2*(2/2+2)+2/2=7 в) 2^(2+2/2)=8 г)2^(2+2/2)+2/2 200=2^(2*2*2-2/2)+2^(2*2+2)+2^(2+2/2)=200
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