Мяч, брошенный вверх с балкона с высоты 3 м, поднялся на высоту 4 м относительно бал??она и упал на землю. Определите модуль перемещения.
Физика
Мяч, брошенный вверх с балкона с высоты 3 м, поднялся на высоту 4 м относительно бал??она и упал на землю. Определите модуль перемещения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H1-h1=4-3=1метр у меня на самостоятельной такая же задача была
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