Мяч, брошенный вверх с балкона с высоты 3 м, поднялся на высоту 4 м относительно бал??она и упал на землю. Определите модуль перемещения.

Физика

Мяч, брошенный вверх с балкона с высоты 3 м, поднялся на высоту 4 м относительно бал??она и упал на землю. Определите модуль перемещения.

Автор: Гость