Применяя знаки арифметических действий и скобки запишите число 200

Математика
Применяя знаки арифметических действий и скобки запишите число 200
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(100+100)=200. Ставь спасибо :).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста, очень срочно! Всё, кроме 5, 6 и 18-го
Ответить
Физика
Мяч, брошенный вверх с балкона с высоты 3 м, поднялся на высоту 4 м относительно бал??она и упал на землю. Определите модуль перемещения.
Ответить
Математика
Применяя знаки арифметических действий и скобки запишите число 200 а)5, б)7, в)8, г)9 двойками
Ответить
Биология
Как называется система органов, предназначенная для удаления из организма воды и минеральных веществ ?
Ответить
Математика
Во сколько раз увеличится площадь прямоугольника, если каждую сторону увеличить ?? 7 раз?
Ответить