Применяя знаки арифметических действий и скобки запишите число 200
Математика
Применяя знаки арифметических действий и скобки запишите число 200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(100+100)=200. Ставь спасибо :).
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