Что из перечисленного явилось одним из последствий нашествия Батыя на Русь? 1. на??ало упадка пути "из варяг в греки" 2. необходимость получения русскими князьями ярлыка не великое княжение 3. появление боярских и княжеских ...

История
Что из перечисленного явилось одним из последствий нашествия Батыя на Русь? 1. на??ало упадка пути "из варяг в греки" 2. необходимость получения русскими князьями ярлыка не великое княжение 3. появление боярских и княжеских вотчин 4. упадок Новгородской земли в результате разгрома Новгорода войском Батыя.
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Гость:
2. необходимость получения русскими князьями ярлыка на великое княжение
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