Что из перечисленного явилось одним из последствий нашествия Батыя на Русь? 1. на??ало упадка пути "из варяг в греки" 2. необходимость получения русскими князьями ярлыка не великое княжение 3. появление боярских и княжеских ...

История

Что из перечисленного явилось одним из последствий нашествия Батыя на Русь? 1. на??ало упадка пути "из варяг в греки" 2. необходимость получения русскими князьями ярлыка не великое княжение 3. появление боярских и княжеских вотчин 4. упадок Новгородской земли в результате разгрома Новгорода войском Батыя.

Автор: Гость