Что изображено на рисунках? Сделай звуко-буквенный анализ этих слов. даю много баллов

Русский язык
Что изображено на рисунках? Сделай звуко-буквенный анализ этих слов. даю много баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свеча с(с)-согл.,тв.,гл. в(в')-согл.,мягк.,зв. е(е)-гл.,безуд. ч(ч')-согл.,мягк.,гл. а(а)-гл.,уд.
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