Что изучает морфемика , а что- словообразование
Русский язык
Что изучает морфемика , а что- словообразование
Ответ(ы):
Гость:
Морфемика изучает состав слова, части слова -> морфемы: приставка, корень, основа, суффикс, окончание. Словообразование изучает, с помощью чего образовалось слово. приставка- приставочный способ суффикс - суффиксальный приставка+суффикс - приставочно-суффиксальный
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