Выполните умножение: (а-5) (а-3)=?, (5х+4) (2х-1)=?, (3р+2с) (2р+4с)=? , (6-2) (b во второй степени+2b-3)=? ??омогите пожалуйста, спасибо большое заранее))
Математика
Выполните умножение: (а-5) (а-3)=?, (5х+4) (2х-1)=?, (3р+2с) (2р+4с)=? , (6-2) (b во второй степени+2b-3)=? ??омогите пожалуйста, спасибо большое заранее))
Ответ(ы):
Гость:
(а-5)(а-3)=а^2-3a-5a+15=a^2-8a+15 (5x+4)(2x-1)=10x^2-5x+8x-4=10x^2+3x-4 (3p+2c)(2p+4c)=6p^2+12pc+4pc+8c^2=6p^2+16pc+8c^2 (6-2)(b^2+2b-3)=4b^2+8b-12
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