Выполните умножение: (а-5) (а-3)=?, (5х+4) (2х-1)=?, (3р+2с) (2р+4с)=? , (6-2) (b во второй степени+2b-3)=? ??омогите пожалуйста, спасибо большое заранее))

Математика

Выполните умножение: (а-5) (а-3)=?, (5х+4) (2х-1)=?, (3р+2с) (2р+4с)=? , (6-2) (b во второй степени+2b-3)=? ??омогите пожалуйста, спасибо большое заранее))

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