Что называли 8 чудом света при владении короля Филиппа 2
История
Что называли 8 чудом света при владении короля Филиппа 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он придумал самые первые монеты их называли "Филиппики". это и считалось 8 чудом света
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