В Российской Федерации 1295 посёлков городского типа, а городов - на 196 меньше. Сколь??о всего городов и посёлков городского типа в Российской Федерации?

Математика
В Российской Федерации 1295 посёлков городского типа, а городов - на 196 меньше. Сколь??о всего городов и посёлков городского типа в Российской Федерации?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городов будет  1295-196=1099 Вместе городов и посёлков гор. типа будет  1295+1099=2394
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