В Российской Федерации 1295 посёлков городского типа, а городов - на 196 меньше. Сколь??о всего городов и посёлков городского типа в Российской Федерации?

Математика

В Российской Федерации 1295 посёлков городского типа, а городов - на 196 меньше. Сколь??о всего городов и посёлков городского типа в Российской Федерации?

Автор: Гость