Измени простые предложения так, чтобы чтоб они стали сложными Весна вступила в с??ои права Я люблю лето Пингвин не умеет летать
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Измени простые предложения так, чтобы чтоб они стали сложными Весна вступила в с??ои права Я люблю лето Пингвин не умеет летать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна вступила в свои права,но зима еще напоминала о себе морозными ночами. Я люблю лето,но и весна тоже мне нравится. Пингвин не умеет летать,а он считается птицей.
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