Что нужно делать если порезал кожу Отметь верное утверждение.1 промыть рану перек??сью водорода края смазать йодом перевязать 2. промыть водой и присыпать солью или содой перевязать3. изолированной йодом перевязать

Окружающий мир

Что нужно делать если порезал кожу Отметь верное утверждение.1 промыть рану перек??сью водорода края смазать йодом перевязать 2. промыть водой и присыпать солью или содой перевязать3. изолированной йодом перевязать

Автор: Гость