Что нужно делать если порезал кожу Отметь верное утверждение.1 промыть рану перек??сью водорода края смазать йодом перевязать 2. промыть водой и присыпать солью или содой перевязать3. изолированной йодом перевязать

Окружающий мир
Что нужно делать если порезал кожу Отметь верное утверждение.1 промыть рану перек??сью водорода края смазать йодом перевязать 2. промыть водой и присыпать солью или содой перевязать3. изолированной йодом перевязать
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. промыть рану и т. д.
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