Что объединяло героев былин и эпоса различных народов в 16 веке

История
Что объединяло героев былин и эпоса различных народов в 16 веке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В былине о Волхе Всеславьевиче, которая дошла до нас в ранней записи (середина XVIII в.), «оборотничество» героя изображено как вполне действительное явление: Он обвернется ясным соколом, Полетит он далече на сине море, А бьет он гусей, белых лебедей... Он обвернется ясным соколом, Полетит он ко царству Индейскому. И будет он во царстве Индейском, И сел он на полаты царские, Ко тому царю Индейскому, И на то окошечко косящетое... Сидючи на окошке косящетом, Он те-та да речи повыслушал, Он обвернулся горносталем, Бегал по подвалам, по погребам, По тем по высоким теремам, У тугих луков тетивки накусывал, У каленых стрел железцы повынимал...

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