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Что общее в строении раковин?
Биология
Что общее в строении раковин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Состоит из 3-ех слоев!Это: Наружный, средний и внутренний!
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