ПОМОГИТЕ, СРОЧНО!!!Чем отличается вулкан от метеоритного кратера?

Гость: Гость:

1) Вулкан - это природное явление возникшее из-за извержения жидкой магмы из ядра земли на поверхность, а кратер оставленный от метеорита это космический объект прилетевший из космоса и столкнувшийся с землей. 2) Вулкан выпирает наружу, а метеоритный кратер опускается в глубь.