Как в 18 веке называли дирижёра?

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До XIX века обязанности современного дирижёра исполнял один из участников ансамбля (как правило, скрипач или клавесинист) , который во время игры ударами смычка, специального жезла, кивками головы и т. п. отсчитывал такт (метр) исполняемого сочинения и указывал моменты вступления отдельных инструментов. Капельмейстер (нем. Кapellmeister, от Кapelle, здесь - хор, оркестр и Meister - мастер, руководитель) - первоначально, в 16-18 вв. , руководитель хор. или инстр. капеллы, в 19 в. - дирижёр симф. , театр. оркестра или хора.